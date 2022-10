Sampdoria, Audero: “Questa vittoria ci dà tantissimo”

Grande protagonista allo Zini di Cremona il portiere della Sampdoria, Emil Audero che ai microfoni di Dazn ha commentata la partita e la parata decisiva sul rigore. "Per le 150 presenze in Serie A di oggi ho sognato una grande prestazione e una vittoria. Mancava da troppo tempo e i miei traguardi personali passano in secondo piano. Son contento, ripartiamo da qua perché c'è tanto lavoro da fare, Ci dà tantissimo questa vittoria perché alla fine vincere aiuta a vincere e dà morale. Non saranno sempre così le partite ma questo dev'essere lo spirito. Bisogna saper soffrire ma anche ad offendere e nel secondo tempo siamo riusciti a farlo. I tremila tifosi blucerchiati? "Nulla da dire. Abbiamo un uomo in più che sono loro. Dobbiamo soltanto ringraziarli".