Sampdoria, Audero: “Rinuncia stipendio? Abbiamo valori e unione per la maglia”

L'estremo difensore e leader blucerchiato tra situazione societaria e campionato.

Redazione ITASportPress

Emil Audero, leader della Sampdoria, si è fatto portavoce insieme agli altri big dello spogliatoio della necessità della società di un aiuto in chiave stipendi per pagare le scadenze dovute ed evitare una possibile penalizzazione in classifica. I calciatori blucerchiati, in tal senso, si sono fatti trovare pronti e hanno scelto di dare una mano rinunciando ad una mensilità che potrebbe poi essere parzialmente recuperata con un bonus in caso di salvezza.

Ai microfoni di Sky Sport, il portiere ha parlato proprio del gesto della squadra verso il club. "Non ci siamo tirati indietro e non è scontata come cosa. Reputo i miei compagni come persone con valori", ha detto Audero.

"Se ci hanno ringraziato? Devo dire che da parte della società in primis, che ci ha ringraziato, poi la cosa è stata apprezzata anche dai tifosi. La cosa è stata vista come un gesto di unione e per la maglia".

E ancora: "Penalizzazione evitata con questo gesto? Ci tocca particolarmente. La classifica è quella che è e un'ulteriore penalizzazione sarebbe stata tosta. Il campionato è lungo e a volte i sogni di realizzano".