Sampdoria, Audero: “Serve una vittoria per svoltare. Vogliamo uscire da questa situazione”

CON LA ROMA - "Purtroppo usciamo da questa partita senza punti, fa male. La posizione di classifica non ci sorride e abbiamo bisogno di punti. Abbiamo fatto una buona prova sotto l’aspetto agonistico, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. A oggi non basta, ci sono anche tanti episodi che non ci girano a favore. Vogliamo uscire da questa situazione da uomini veri", ha detto Audero. E ancora sulla gara: "Ottenere un rigore all’inizio di partita è un vantaggio, la partita per noi si è messa subito in salita. Anche se tutto sommato è stata una partita combattuta".