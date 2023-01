Sampdoria, Augello: “Inizia un nuovo campionato. Vogliamo restare in A”

Tommaso Augello , difensore della Sampdoria , ha parlato a Il Secolo XIX in vista della ripresa del campionato di Serie A che dovrà vedere, per forza di cose, un cambio di passo della formazione allenata da Dejan Stankovic se si vorrà raggiungere il traguardo della salvezza.

"Sassuolo, Napoli ed Empoli saranno già fondamentali per rilanciarsi nella corsa salvezza. Mi viene in mente di quando ero nelle categorie più basse fino a pochi anni fa e capisco che ho fatto molta strada, il divario è tanto", ha raccontato Augello tra passato e presente. "Poi ti abitui alla categoria in cui giochi ma ogni tanto fa bene ricordarsi da dove si è partiti e quanto fatto per arrivare".

Sul percorso fin qui fatto dalla squadra di Genova in campionato: "Nel 2022 abbiamo fatto fatica ma l'ultima salvezza non era scontata, abbiamo vinto il derby e di riffa o di raffa ce l'abbiamo fatta. Per questa stagione le aspettative erano diverse, siamo partiti con discrete prestazioni ma non sono seguiti i risultati. Così è arrivato l'esonero di Giampaolo ma abbiamo avuto difficoltà pure dopo. Ora inizia un nuovo campionato: vogliamo restare in A", le parole di grinta del terzino della Sampdoria Augello.