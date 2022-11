Sampdoria, Augello: “Possiamo uscire da questa situazione. Punti prima della sosta”

Ancora un risulato negativo per la Sampdoria in campionato. A Marassi, questa volta, è la Fiorentina a vincere per 2-0 e a dare un'altra delusione ai tanti sostenitori blucerchiati. A parlare dopo la sfida è stato Tommaso Augello che ai canali ufficiali ha analizzato il k.o. e anche le prossime due sfide che ci saranno prima della pausa per il Mondiale.