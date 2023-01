Sampdoria, Baldini: “I risultati arriveranno. Ecco cosa ha fatto Stankovic…”

Parlando poi di Stankovic e delle mosse messe in atto dal tecnico per avere un cambio di passo in questa ripartenza di stagione: "Il mister è stato bravo in questo. Ha avuto un approccio diverso rispetto a quello che aveva avuto inizialmente e questo cambiamento è stato percepito dai ragazzi. I risultati, specialmente durante il ritiro turco che abbiamo fatto, sono stati più che soddisfacenti".