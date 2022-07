Sampdoria, Banca Ifis confermato main sponsor

L'annuncio della società blucerchiata.

Redazione ITASportPress

La Sampdoria conferma Banca Ifis come main sponsor per la sua maglia. Sui profili social e sul sito del club blucerchiato, ecco l'annuncio del proseguimento della partnership tra le parti. "Banca Ifis si conferma per il secondo anno main sponsor di U.C. Sampdoria per la stagione sportiva 2022/23. L’Istituto accompagnerà la squadra blucerchiata nelle partite del prossimo campionato di Serie A e della Coppa Italia e sarà al fianco della Sampdoria Women, la prima squadra femminile al suo secondo anno in massima divisione", si legge nella nota.

Presenti anche le parole dei diretti interessati, il vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassi, e ovviamente del patron blucerchiato Marco Lanna.

""Siamo molto orgogliosi – spiega il vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio – del rinnovo di questa partnership con U.C. Sampdoria. Per il nostro Istituto è la conferma del forte legame con Genova, città nella quale io sono nato e dove Banca Ifis ormai quasi quarant’anni fa ha dato il via alla sua storia di successo. Quest’accordo rafforza ancora di più la nostra vicinanza a un territorio importante anche per il nostro business e ci consentirà di essere al fianco dei tifosi blucerchiati e della Sampdoria. Questa sponsorizzazione conferma infine l’impegno di Banca Ifis a sostegno dello sport e dei suoi valori come la perseveranza, lo spirito di squadra e il rispetto dell’avversario che la Sampdoria rappresenta".

"È un vero piacere poter proseguire questo rapporto con Banca Ifis – dichiara Marco Lanna, presidente U.C. Sampdoria –. Continueremo a giocare insieme sui campi di Serie A, sia maschile sia femminile, e ne siamo davvero orgogliosi. Il nostro club rappresenta un’eccellenza per Genova e siamo felici di consolidare una partnership tanto importante con un Istituto così fortemente radicato nella nostra città".

La sponsorizzazione prevede la massima visibilità del logo sul fronte della maglia da gioco, maschile e femminile, che è stata pluripremiata come «la maglia più bella del mondo». Il marchio della Banca sarà presente anche sui capi di abbigliamento pre-gara e di allenamento della prima squadra maschile oltre che sui diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari: led, backdrop, display luminosi e spot. Rientrano nell’accordo opportunità di coinvolgimento per i dipendenti della Banca e le loro famiglie, visibilità dentro e fuori dal campo e occasioni di relazione con il territorio genovese e ligure dove l’Istituto, specializzato nel supporto finanziario alle piccole e medie imprese, ha un forte radicamento, essendo stato fondato a Genova nel 1983 dall’attuale presidente Sebastian Egon Fürstenberg.

La partnership con U.C. Sampdoria conferma il forte impegno di Banca Ifis nello sport. La Banca, infatti, è Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2022 e Official Partner delle Gran Fondo Strade Bianche e Il Lombardia. Oltre al ciclismo, la Banca ha scelto di supportare il basket con la sponsorizzazione della Lega Basket serie A, di cui è Official Sponsor.

Oltre alle sponsorizzazioni, Banca Ifis è impegnata in numerose iniziative per promuovere la diffusione dello sport tra i giovani sia a livello nazionale che locale. Di recente l’Istituto ha donato 160.000 euro al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per progetti legati all’attività giovanile e sul territorio genovese ha sostenuto in qualità di main sponsor il Torneo di Ravano, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa.

A queste iniziative si aggiunge la realizzazione dell’Osservatorio sullo Sport System, la ricerca presentata al CONI lo scorso marzo dal vice presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio che ha l’obiettivo di evidenziare l’importante contributo dell’ecosistema dello sport italiano allo sviluppo economico e sociale del Paese".