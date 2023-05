Sampdoria, bara blucerchiata davanti storico bar

Sfottò di pessimo gusto a Genova nei confronti della Sampdoria presa di mira dai tifosi del Grifone che hanno preannunciato il funerale per la retrocessione della squadra di Stankovic in Serie B. Questa notte è stata lasciata una bara con i colori del club blucerchiato davanti a un bar storico di fede Sampdoria. Un gesto che ha però innescato una scia di polemiche perchè sulla parete soprastante c'è anche la targa in memoria di Giacomo “Beck” Fantoni, il capo della tifoseria morto due anni fa in un incidente stradale. Come riporta Primocanale.it fonti vicine ai genoani però garantiscono che la bara è stata posta davanti al bar non ha nessun collegamento con la targa che ricorda il capo ultrà, "probabilmente non vista da chi effettuato il blitz in piena notte". La bara posta proprio in quel posto ha però fatto infuriare i tifosi della Samp, che accusano gli autori del gesto di mancanza di rispetto nei confronti dell'amico scomparso. Per questo alla fine della mattinata gli ultras hanno deposto un mazzo di fiori davanti al bar per l'amico Beck.