Sampdoria, Bereszynski duro: “Basta scuse. Contro Lecce non possiamo sbagliare”

Altro k.o. per la Sampdoria di Dejan Stankovic in campionato. Pesa il 2-0 subito dal Torino nella 14^ giornata di Serie A e ora la strada si fa in salita. Nell'ultima gara dell'anno prima della sosta per il Mondiale, la formazione blucerchiata dovrà trovare la vittoria per poter sperare di affrontare al meglio il proseguimento del torneo. Lo sa bebe anche Bartosz Bereszynski che ai canali ufficiali del club ha parlato dopo il match contro i Granata.

"È una sconfitta pesantissima. Prima della partita avevo sensazioni buone, invece è finita così", le sue parole. "I nostri tifosi sono venuti qui a tifare fino alla fine, è difficile. Dobbiamo liberare la mente perché sabato c’è una partita da non sbagliare. Non c’è più tempo, non ci sono più scuse. Accettiamo la sconfitta da uomini e domattina iniziamo a lavorare per il Lecce, ci servono tre punti. Noi più esperti dobbiamo fare il nostro e aiutare in questa situazione. Non penso sia difficile da capire: la matematica è facile. Loro 12, noi 6. Non possiamo sbagliare", ha concluso Bereszynski.