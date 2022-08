Sampdoria, Bereszynski: “Juventus? Partita speciale. Per batterla servirà…”

Nello spogliatoio della Sampdoria è sicuramente uno dei leader e lo dimostrano anche le sue parole a Il Secolo XIX in vista del match di Serie A del weekend contro la Juventus, valido per la seconda giornata di campionato. BartoszBereszynski ha parlato dell'ambiente blucerchiato e della gara contro i bianconeri senza nascondere la sua voglia di fare bene come già capitato altre volte in passato.