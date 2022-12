Sampdoria, Bereszynski: “Non possiamo andare in B. Dobbiamo risolevvarci”

"Purtroppo siamo giunti all’epilogo. Ce l’abbiamo messa tutta, ma contro la Francia non c’è stato nulla da fare. on siamo riusciti a segnare, nonostante un ottimo primo tempo, e loro ci hanno punito. Anche perché dispongono di un fenomeno: qual Mbappè è un demone, io lo posso dire, perché purtroppo spesso gravitava dalla mia parte. Ti punta sempre è un uno contro uno continuo, uno stress. Ti salta spesso, con lui la brutta figura è quasi inevitabile. Io mi auguro che la Sampdoria non fallisca, che non abbia problemi così grossi, anche se da calciatore posso fare ben poco e non sono perfettamente al corrente di ciò che sta accadendo o possa accadere. Da giocatore il mio compito è concentrarmi sul campo. Ecco lì qualcosa posso dire: non può finire così. Non possiamo andare in Serie B. Dobbiamo reagire, migliorare, risollevarci. Non vedo l’ora di parlare con Stankovic: avrò un breve periodo di vacanza poi ritroverò i miei compagni. Dobbiamo dare una svolta alla nostra stagione, siamo in grado di riuscirci".