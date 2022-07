CAPITANO - "La Sampdoria e Genova fanno parte e faranno parte per sempre della mia vita. Poi sì, ogni anno divento per forza un po più veterano, il ruolo che ho in squadra e dentro lo spogliatoio. È sempre più importante e portare la fascia, ovviamente quando Quagliarella non sarà in campo, oltre a essere un grande onore significa anche che le stagioni passano. Mai avrei immaginato quando sono arrivato nel gennaio del 2017 che, oltretutto da straniero, sarei diventato vice capitano di una squadra di A. So che devo diventare una specie di tutor per i giovani stranieri, come Dasmgaard o Sabiri. Una specie di cuscinetto tra italiani e stranieri, ma penso di poterlo fare. ́La novità è che il campionato inizia prima, quindi più giornate con il mercato aperto. Da qui a fine agosto ci saranno altre partenze e arrivi. Come sarà la Samp allora, nessuno è in grado di dirlo. Già come è adesso però mi piace".