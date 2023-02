Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per il primo anticipo del sabato di Serie A.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Bologna si gioca oggi, sabato 18 febbraio 2023, alle 15 per la 23esima giornata di Serie A. Gara molto importante per entrambe le formazioni ma soprattutto per i padroni di casa di Stankovic chiamati a fare punti per togliersi dalle posizioni di classifica pericolose.

Sampdoria-Bologna, le ultime — Gara fondamentale per la Sampdoriache dovrà dare seguito a quanto fatto con l'Inter. Per la sfida odierna Stankovic punterà su Gabbiadini e Lammers in avanti con Jesé che scalpita per provare a dare una mano ai compagni.

Nel Bologna, Thiago Motta deve fare i conti con le assenze nel reparto avanzato. Arnautovic è infatti squalificato e Zirkzee ancora out per infortunio. Da capire chi giocherà in attacco: c'è l'ipotesi Soriano falso nove o Barrow.

Probabili formazioni e dove vederla La sfida tra Sampdoria e Bologna si giocherà oggi, sabato 18 febbraio 2023, con inizio alle ore 15.00. La sfida andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La partita di Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN. Con una smart tv basterà accedere all’app, mentre un eventuale televisore non smart dovrà essere collegato a un TIMVISION BOX, a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick o a console come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Chi ha Sky oltre che DAZN può attivare Zona DAZN, servizio che si può aggiungere al normale abbonamento al costo di 5 euro al mese. La partita tra doriani e felsinei si potrà vedere sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). Inoltre, sul decoder Sky Q è disponibile l’app di DAZN.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytick, Amione; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Soriano. All. Thiago Motta.