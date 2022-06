Sampdoria, bomber in uscita ma c’è subito il sostituto

Rumors di mercato per i blucerchiati

Redazione ITASportPress

Novità in casa Sampdoria dove il mercato si sta piano piano accendendo. Ci potrebbero essere presto novità soprattutto in merito agli attaccanti. Gran parte delle considerazioni blucerchiate, infatti, riguarderanno il reparto avanzato dove non mancano le incognite tra il futuro di Quagliarella e quello di FrancescoCiccio Caputo.

Proprio Caputo è finito nel mirino della Lazio che starebbe pensando a lui come vice Immobile. L’interesse biancoceleste, adesso, sembra essersi nuovamente risvegliato dopo un periodo di "pausa". Eppure, la pista capitolina non è l'unica per il giocatore della Samp.

Secondo Il Secolo XIX c’è anche un'altra via. Infatti, esiste la possibilità di uno scambio con un giocatore che tornerebbe volentieri a Genova. Si tratta di Gregoire Defrel. La Sampdoria potrebbe provare ad imbastire uno scambio con il Sassuolo, impiegando come pedina proprio Caputo, ovviamente facendo considerazione tecniche diverse.

Non resta che attendere ancora qualche tempo per capire come si svilupperà la vicenda.