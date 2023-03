Banca Sistema, definita la richiesta del bond: si punta a salvare la Sampdoria

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, nell'assemblea tenutasi nella giornata di ieri erano presenti il presidente Lanna , Romei , Bosco e Panconi . Per conto di Ssh Holding, la controllante della Samp, era presente l’amministratore unico Massimo Ienca . In sede ieri anche tre piccoli azionisti: Cafferata, Griggi e Sitia.

Al termine dell’assemblea si è tenuta la riunione del CdA. Nel frattempo, Banca Sistema, ovvero la principale creditrice della società blucerchiata anche attraverso i finanziamenti garantiti dallo Stato, sta definendo la strutturazione del bond per salvare la Sampdoria, con la Wrm di Mincione in prima linea e Baraldi, per conto di Zanetti, ad aleggiare. In queste ore scade poi l’ennesimo termine richiesto dal “gruppo Al Thani” per chiudere, ma su questo fronte non si registrano sviluppi.