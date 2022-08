Sampdoria, botta e risposta sui social con la cantante Francesca Michielin

Francesca Michielin, cantante e tifosa della Juventus, su Twitter si è lamentata per alcune presunte perdite di tempo da parte dei giocatori della Sampdoria durante lo 0-0 del Ferraris: "I giocatori blucerchiati hanno zero voglia di giocare, tutti a terra e via così. Grazie mille, praticamente una dimostrazione su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio", ha scritto su Twitter la Michielin, aggiungendo: "La Juve non gioca certamente bene, ma quest'aspetto mica esclude il fatto che gli avversari siano stati sempre a terra con i crampi". Sempre su Twitter, l'account ufficiale della Sampdoria le così: "Non te la prendere, XFactor e un punto a testa: è andata bene così".