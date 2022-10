Sampdoria, brutte notizie per Stankovic: lesione al bicipite femorale per Murillo

Brutta tegola per la Sampdoria che perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si è infortunato e accasciato a terra sabato sera nella gara contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara. Gli accertamenti diagnostici effettuati al giocatore hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Ora Murillo, oltre a non giocare con la maglia blucerchiata, salterà con ogni probabilità anche il Mondiale in Qatar che avrebbe potuto disputare con la nazionale colombiana. Lo stop potrebbe essere per più di un mese, quindi rientro in campo a gennaio 2023. Sin qui il difensore aveva totalizzato sette presenze in stagione, sei in campionato e una in Coppa Italia. Questo il comunicato ufficiale del club blucerchiato: