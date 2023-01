Sampdoria, si lavora a due colpi

Si muove il mercato in entrata della Sampdoria , alla ricerca dei giusti rinforzi per risalire la classifica. Nelle ultime ore si è registrato un sondaggio per Giorgos Giakoumakis , centravanti classe '94 del Celtic.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il club blucerchiato avrebbe già raggiunto l'accordo con il calciatore, che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia. Ora la palla passa al club scozzese, con la quale la società ligure sta cercando l'intesa. La Sampdoria, però, dovrà battere anche la concorrenza dei giapponesi dell'Urawa Red Diamonds che hanno offerto circa 8 milioni di sterline per acquistare l'attaccante a titolo definitivo. Il greco, capocannoniere della scorsa Scottish Premiership con 13 reti, sarebbe però più attratto dalla possibilità di trasferirsi in Italia per giocare in Serie A.