Sampdoria, Caputo: “Ora basta, sono felice qui. Nessun contatto con la Lazio”

MOMENTO - Passando alle sue condizioni e gli obiettivi per la stagione: "Ora sto bene, il piccolo infortunio di fine campionato è superato. Riproverò a fare 15 gol per vivere tutti un anno più tranquillo, per divertirci. Per me i presupposti ci sono. L’attacco della Samp? Per Fabio (Quagliarella) parlano il nome, il curriculum: lui è un esempio per tutti, lo è per me a 34 anni, figuratevi per i giovani, è molto importante per noi, sono contento che abbia rinnovato, condividere con lui il reparto offensivo mi fa molto piacere. Aspettiamo a braccia aperte Manolo (Gabbiadini ndr) perché ha avuto un brutto infortunio ma sta rientrando alla grande".