Sampdoria, CdA nega biglietto a Ferrero: il retroscena con sguardo al futuro

La Sampdoria non ha dato l'accredito a Ferrero per assistere alla gara con la Roma ma il Viperetta è riuscito lo stesso ad essere allo stadio. Per la prossima gara è giallo...

Redazione ITASportPress

Massimo Ferrero allo stadio Olimpico per Roma-Sampdoria è riuscito ad andarci nonostante tutto. Curioso retroscena che arriva in chiave del match disputato ieri in campionato. Pare che la dirigenza della formazione blucerchiata gli abbia nuovamente negato un titolo di accredito per la partita ma il Viperetta lo abbia comunque ottenuto tramite uno degli sponsor della squadra giallorossa.

Ecco perché è riuscito ad accomodaris in tribuna per assistere alla gara. La tensione tra i dirigenti blucerchiati è altissima e lo stesso lo si può dire tra lui e la tifoseria. Non certo una novità. Ma qualcosa di diverso sembra essere nell'aria anche perché dopo la trasferta di Roma ci saranno gare in casa dove si ripresenterà la questione.

Il prossimo match di campionato sarà tra le mura del Ferraris. La Sampdoria gli negherà di nuovo il titolo di accesso? Tutto è da definire anche perché Ferrero vorrebbe un incontro con il CdA blucerchiato e prababilmente farà sentire la sua voce anche per ottenere la possibilità di ritornare allo stadio.