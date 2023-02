Sampdoria, ceduto al Besiktas Colley

Movimento in uscita per la Sampdoria che ha ceduto al Besiktas il gambiano Omar Colley. Questa la nota del club ligure: L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Beşiktaş J.K. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Omar Colley. Il club turno ha pagato circa 2,5 milioni per il capitano della Nazionale del Gambia. Il 30enne lascia la Sampdoria dopo aver disputato 128 presenze e 3 gol.