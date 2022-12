Sampdoria, Colley: “Deluso per il no al Maiorca ma se ricapitasse occasione…”

Le parole del difensore blucerchiato

Redazione ITASportPress

Il difensore della Sampdoria Omar Colley in una intervista concessa al quotidiano ligure Secolo XIX ha parlato del futuro del club blucerchiato che lotta per la salvezza: “Abbiamo fatto talmente male nella prima parte che, secondo me, peggio non possiamo fare. Bisogna crederci, anche se magari detto così, adesso, sembra soltanto una frase fatta. In quasi cinque anni di Sampdoria non mi era mai capitato di dovermi confrontare con delle difficoltà così grandi. E' stato strano e per certi versi inspiegabile, ma la classifica è chiara, abbiamo raccolto 6 punti in 15 partite. Io penso di avere dato in ogni partita come sempre il 100% e non è bastato. Da adesso in poi bisogna giocare e per cambiare tutto. Bisogna viverla come una seconda opportunità".

Per Colley però la salvezza non è così lontana: "Abbiamo una buona squadra, che non vale questa classifica. E nella scorsa stagione la Salernitana è riuscita a centrare questa impresa. Quindi non è impossibile. Non sarà facile, ma nel calcio e anche nella vita non bisogna mai arrendersi. Sarà decisivo concentrarci su una partita alla volta. Se cominciamo a fare tabelle... pronostici... rischiamo di bruciare delle energie mentali inutilmente. Ogni partita poi è una storia a se. Non si scende mai in campo da sconfitti, nemmeno con la prima in classifica".

Il difensore ha parlato del suo allenatore esaltando le qualità caratteriali: "Il mister Stankovic ha grande personalità io credo in lui. Dobbiamo considerare che per lui si tratta della prima esperienza in Serie A e che non ha avuto troppo tempo finora per fare lavori intensi sulla fase difensiva, dovendosi confrontare da subito con una situazione di emergenza. In queste due settimane abbiamo fatto lavori specifici e approfonditi. Secondo me positivi.

Colley poteva andare al Maiorca in estate: "Un pò di delusione c’è stata, ma l’ho assorbita subito. E non ha condizionato il mio rendimento. Io ho ancora due anni di contratto con la Sampdoria, come ho sempre ripetuto mi trovo molto bene a Genova e in questa società e sono sincero. In ogni caso i meccanismi del calcio li conosciamo. In questo momento sono concentrato al 100% sulla Sampdoria, ma se mi capitasse l’opportunità di fare una nuova esperienza, sono pronto. Penso anche che questa squadra abbia bisogno di nuovi giocatori".