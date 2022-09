Sampdoria, Colley in dubbio per lo Spezia: le condizioni

La Sampdoria scenderà in campo sabato alle ore 18 per il match valevole per la 7^giornata di Serie A. I blucerchiati sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e nel derby ligure cercano il riscatto a tutti i costi. Il tecnico Giampaolo ha potuto preparare al meglio la sfida ed è in cerca della prima vittoria stagionale.