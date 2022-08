Sampdoria, Colley: “Non subire gol contro Vlahovic importante. Campionato è una maratona”

PERSONALE E SQUADRA – "Voglio dare il 100% in allenamento e in partita perché sono un leader della squadra. Io il nuovo Koulibaly? Io sono solo Colley, lui è molto forte. Ha giocato nel Napoli. Io sono qui alla Sampdoria. Ma io sono felice. Felice per i miei compagni. Contro la Juventus è sempre difficile. Vlahovic e compagni sono molto forti. Io voglio dare sempre il 100%", ha detto il centrale blucerchiato. Ancora sul fatto di non aver preso gol: "Contro Vlahovic è sempre una battaglia. Sono stato sempre concentrato. Lui è molto forte e come ho detto prima volevo anche complimentarmi con i miei compagni per l’ottima partita. Non subire gol è molto importante, ora ci serve farne per prendere i punti. Il campionato non è uno sprint ma una maratona".