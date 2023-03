Sampdoria, composizione negoziata: c’è il via libera del Tribunale

Il Tribunale dice sì alla composizione negoziata della Sampdoria, una via per cercare di tutelare la società e il suo patrimonio. In questo modo il club sarà al riparo da azioni esecutive o cautelari da parte dei suoi creditori e avrà 120 giorni di tempo (data di partenza 6 febbraio 2023) per risanare la società tramite la cessione.