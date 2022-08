Sampdoria, Conte elogia Winks: “Ottimo colpo per i blucerchiati, farà bene”

Harry Winks è diventato da poche ore un giocatore della Sampdoria. Il centrocampista inglese proviene dal Tottenham e ha dunque esperienza in uno dei campionati più importanti e impegnativi del mondo, la Premier League. Arrivato in prestito dagli Spurs, Winks potrà dare una grossa mano alla mediana di Marco Giampaolo, vista la carenza di scelte per l'allenatore blucerchiato. Nelle ultime ore è arrivato anche l'elogio da parte dell'ex tecnico del giocatore Antonio Conte. In conferenza stampa, l'allenatore ex Inter ha esaltato le qualità dell'inglese, queste le sue parole: