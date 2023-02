Sampdoria, conto alla rovescia partito: uno spiraglio per evitare penalizzazione

Otto giorni alla fatidica data del 16 febbraio. Il conto alla rovescia per la Sampdoria è iniziato. C’è fiducia sul fatto che il nuovo prestito dalle banche per effettuare i pagamenti dei tesserati relativi al quarto trimestre 2022 arriverà.

La situazione è chiara: servono 11 milioni entro il 16 febbraio per evitare due punti di penalizzazione che sarebbero se non una condanna, qualcosa di molto vicino in ottica permanenza in Serie A.