Sampdoria, contro il Milan ci sarà una novità nell’undici iniziale

Possibili novità nella formazione di Marco Giampaolo per la gara del weekend.

Potrebbero esserci novità nella formazione titolare della Sampdoria in vista della gara contro il Milan del weekend. Per la sesta giornata di Serie A, la squadra blucerchiata potrebbe ritrovare dal primo minuto Manolo Gabbiadini .

Con Fabio Quagliarella colpito da un fastidioso attacco di mal di schiena, l'unica vera alternativa da poter affiancare a Francesco Ciccio Caputo è appunto Gabbiadini . L'esperto attaccante, invece, si dovrebbe, al massimo, accomodare in panchina.

Mister Giampaolo potrebbe quindi optare per il 4-3-1-2 con le quotazioni di Gabbiadini dal primo minuto in netta ascesa. Dietro di loro dovrebbe esserci Abdelhamid Sabiri, nel ruolo di trequartista. Se invece dovesse essere confermato il 4-1-4-1, Gabbiadini dovrebbe essere il primo cambio, ovvero il 12esimo uomo.

Difficile in ogni caso ipotizzare di vedere l'altro attaccante a disposizione, Pussetto, neo arrivato, accanto a Caputo. Parola al campo con il fischio d'inizio del match, previsto per sabato 10 settembre alle ore 20:45. Che sia l'occasione giusta per trovare i primi tre punti della stagione?