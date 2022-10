Sampdoria, contro il Monza ci si affida ai veterani ma la certezza è solo una

Ma è proprio il centrocampista, in verità, l'unica vera certezza, almeno in termini di costanza e rendimento. Per El General, sette presenze da titolare dall’inizio della stagione. Un’unica volta sostituito per un leggero fastidio muscolare. Due assist messi a segno e tanta forza e muscoli. Per Rincon tanto lavoro a centrocampo sia in possesso che in fase di non possesso palla ed è da lui che la Sampdoria spera di ripartire e trovare i primi 3 punti del campionato.