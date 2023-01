Sampdoria contro il razzismo: sulla Rai ci saranno Gabbiadini e il giovane Casalino

L'esperto attaccante e il giovane U16 in tv contro il razzismo.

Redazione ITASportPress

Non solo il mercato, le vicende societarie e le gare sul campo. La Sampdoriaè molto attenta anche all'attualità e alla lotta contro le discriminazioni. In questo caso contro il razzismo. Infatti, come riportato dalla stessa società blucerchiata, nell'ambito della puntata odierna di Offside Racismo in onda su Rai Gulp, sarà proprio il club di Genova ad essere protagonista con Manolo Gabbiadini ma soprattutto il giovane Tommaso Casalino, centrocampista della squadra U16.

"Mettiamo in fuorigioco il razzismo. Questo pomeriggio, venerdì 13 gennaio, alle ore 17.45, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e RaiPlay, va in onda la puntata di Offside Racism dedicata alla Sampdoria. Il viaggio di Rai Kids nel mondo del calcio giovanile italiano farà tappa a Bogliasco per presentare la storia di Tommaso Casalino, centrocampista dell’U16", si legge nel comunicato della Sampdoria.

"Maglia. Nelle vesti di testimonial ci sarà poi Manolo Gabbiadini che consegnerà al giovane calciatore la maglia ideata dalla Lega Serie A con lo slogan Keep Racism Out, un esempio importante, da parte di chi il calcio lo gioca, dell’assoluta volontà di combattere e mettere in fuorigioco, una volta per tutte, la discriminazione dal mondo del calcio e dalla società".