Sampdoria, contro la Juventus ci sarà “un aiuto” in più…

Infatti, la sfida valida per il posticipo di Serie A avrà una grandissima affluenza di pubblico. Come riportato da Telenord, la Gradinata Sud è esaurita, così come del resto il settore ospiti. Vale lo stesso per la Tribuna, mentre ancora ci sarebbero pochissimi biglietti disponibili nei distinti. Anche in questo avvio di stagione, quindi, i tifosi blucerchiati hanno nuovamente risposto in massa agli appelli al sostegno incondizionato fatti dalla società e dal resto della squadra. Anche la Gradinata Nord, in cui sono ancora disponibili pochi posti, sembra poter andare sul tutto esaurito.