Sampdoria, contro la Roma con Ferrero in tribuna? Chi ci sarà e cosa filtra

Una doppia, se non tripla, partita quella che sta giocando la Sampdoria . Oltre alle vicende di campo, con la salvezza da provare a raggiungere, c'è il tema cessione societaria, così come quello, sempre molto delicato, che riguarda il ritorno di Massimo Ferrero alla guida del gruppo che controlla anche il club.

In tal senso, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le domande sulla sua presenza o meno allo stadio per la prossima gara di campionato. Già in precedenza, il Viperetta aveva provato a farsi vedere durante le gare della Samp ma non sempre era andata bene. Questa volta, in vista della sfida di campionato contro la Roma all'Olimpico, potrebbero riprovarci e, chissà, riuscirci.