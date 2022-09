Sampdoria, contro lo Spezia una spinta in più per vincere il derby

Sabato grande appuntamento di campionato per la squadra blucerchiata.

Redazione ITASportPress

Una gara da non fallire per ridare entusiasmo e carica per il proseguimento del campionato. La Sampdoria, sabato, affronterà lo Spezia in trasferta per la settima giornata di Serie A e dovrà cercare la prima vittoria stagionale per smuovere la classifica che, fino ad ora, la vede a quota 2 punti all'attivo.

La gara in quel del Picco sarà un impegno da non sbagliare e non solo per la situazione nella graduatoria ma anche perché si tratta di un derby ligure a tutti gli effetti. In questa annata, poi, con il Genoa in Serie B, il sapore del match sarà ancora più particolare.

Ecco perché, come spiegato da Telenord, la tifoseria blucerchiata non si è fatta pregare e darà una spinta notevole agli uomini di Giampaolo che, per l'occasione, sarà squalificato. A conferma dell'attesa attorno alla gara, è arrivato un dato relativo ai sostenitori ospiti che riempiranno completamente il settore ospiti dello stadio Picco.

Erano ben 1.129 i biglietti disponibili per i fan dell Sampdoria e, prontamente, sono stati polverizzati nel giro di mezz'ora. Caputo e compagni potranno dunque contare sulla forte spinta della propria tifoseria che, nonostante il momento negativo, vuole far sentire la propria vicinanza nella speranza di aiutare i giocatori a superare le difficoltà.