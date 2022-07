Sampdoria, cordoglio blucerchiato per scomparsa moglie Boskov

Si è spenta a Novi Sad la signora Yelena Boškov, intellettuale e giornalista, moglie e per quasi 60 anni fedele compagna di Vujadin, la guida tecnica dei più grandi successi della storia della Sampdoria. Un legame nato in Serbia, nel luglio del 1954, e proseguito a Genova (tra gli anni 60, 80 e 90) e in ogni esperienza di Vujke in giro per l’Europa. Una storia d’amore e di complicità che nel luglio di 68 anni dopo potrà rinsaldarsi altrove, dove il tempo diventa per sempre. Alla figlia Aleksandra e alla famiglia Vegezzi Boškov le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.