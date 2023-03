Sampdoria, corsa contro il tempo: quanti milioni servono per prossima scadenza

In vista delle prossime scadenze, il club dovrà cercare delle cifre importanti.

Redazione ITASportPress

Sampdoria, ci risiamo. Sarà una nuova corsa contro il tempo alle ricerca dei milioni necessari alle prossime scadenze. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il passaggio di quote all’interno della famiglia Ferrero, da Vanessa a Massimo, ha fatto tornare quest’ultimo come azionista di riferimento della società blucerchiata ma non cambia, ovviamente, le necessità finanziarie del club sul breve periodo.

In tale ottica, infatti, occorrerà trovare nuove risorse per rispettare la prossima scadenza prevista a metà maggio per gli stipendi del primo trimestre del 2023 e, poi, anche quella di giugno per l'iscrizione alla prossima stagione.

LA CIFRA - Ma quanti milioni servono alla Sampdoria? Lo scenario sembra essere difficile e complesso. La rosea spiega come i vertici blucerchiati sperino di trovare "un soggetto in grado di garantire l’apporto di liquidità necessario (fra i 30 ed i 35 milioni circa), sotto forma di un prestito, ricevendo in pegno le azioni societarie, per quello che potrebbe essere un primo passo per l’acquisizione futura del club".

Ricordiamo che la procedura della composizione negoziata della crisi avviata mette al riparo la Samp sino a giugno da qualsiasi istanza creditizia.