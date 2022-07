Tornato a disposizione della Sampdoria dopo un'annata difficile nella quale ha dovuto fare i conti con problemi fisici continui, Mikkel Damsgaard è pronto a dare il massimo per la Sampdoria e lo racconta in modo molto chiaro a Il Secolo XIX.

"Ora sono pronto. Mi sento molto motivato, il corpo risponde bene", ha detto il danese. "Il mio infortunio? Difficile, molto difficile. Non ero mai stato infortunato così a lungo, è stata una brutta stagione ma voglio mettermela alle spalle, e fare in modo che la prossima sia bella". E ancora: "Non ho mai pensato che non sarei tornato a giocare. Certo in alcuni momenti ti senti perso, quando ero in ospedale mi sentivo triste ma pensavo sempre di voler tornare il prima possibile. Sapevo che ci sarebbe voluto un po di tempo ma ora sono qui, contento di allenarmi ogni giorno con i compagni".