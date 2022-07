Sampdoria, De Luca: “Giampaolo e la società mi hanno dato fiducia”

”Ho vissuto giorni particolari. Un mix di emozioni forti. Ogni giorno riflettevo su quale fosse la scelta migliore per me. Mi sono stati molto vicino la mia famiglia e il mio procuratore Minieri. Alla fine Giampaolo e la società mi hanno manifestato una forte fiducia ed è stata decisiva. Al mattino di sabato sono arrivato al campo, in ritiro, che avevo deciso di accettare la cessione al Pisa. Ne avevo anche parlato con il team manager Marangon. Però è proprio vero che nel calcio finché non firmi tutto è possibile. E questo finale della storia, per me, devo dire che è stato anche inaspettato. Fabio Quagliarella dopo la partita con il Brescia mi ha chiamato e mi ha detto di non firmare con nessuno. E poi ho avuto anche un colloquio con il mister“.