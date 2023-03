Sampdoria, debiti per quasi mezzo milione con il Comune di Bogliasco

Altri problemi per la Sampdoria che è inadempiente nei confronti del Comune di Bogliasco, dove si trova il centro sportivo “Gloriano Mugnaini”, che ospita gli allenamenti dei blucerchiati. Federico Fossa, consigliere della Lega ha illustrato la situazione: “Al 31 dicembre 2022, risulta che l'U.C. Sampdoria ha maturato un debito nei confronti del Comune di Bogliasco pari a € 345.354, una cifra altissima che è destinata ad aumentare in questi primi mesi del 2023. Purtroppo al momento non risulta sia stato fatto nulla da parte dell'amministrazione comunale e durante la discussione dell'interrogazione da me presentata nell'ultimo Consiglio Comunale, sia il Sindaco Pastorino che il Consigliere Albasini non hanno fornito alcuna risposta esaustiva in merito alla situazione in essere. Ci sono tutte le condizioni per chiedere la decadenza della concessione ed è impensabile che si attenda l’eventuale cessione della società per prendere in mano il problema”.