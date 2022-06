Sampdoria, deciso il futuro di Quagliarella: la novità la prossima settimana

Quagliarella aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma adesso lo rinnoverà per un'altra stagione. Per il centravanti sarà l'ottava annata consecutiva con la maglia blucerchiata dove tornò nel febbraio 2016 dopo l'esperienza nel Torino. In precedenza aveva già giocato con la Samp nel 2006-2007: a Genova ha collezionato fino ad ora 254 presenze con 101 gol in Serie A. Una splendida notizia per mister Giampaolo ma anche per i romantici del calcio italiano che potranno dunque ammirare per almeno un altro anno le giocare del centravanti, sempre molto importante in campo e fuori con la sua esperienza.