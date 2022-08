Sampdoria, Djuricic: “Accordo trovato subito. Non sarà come la prima volta”

Tanta voglia di fare bene per il trequartista.

Intervista a Il Secolo XIX per il neo arrivato in casa Sampdoria Filip Djuricic che mostra subito grande voglia di fare bene con la squadra di Genova anche per riscattare la sua prima esperienza in blucerchiato dal 2016-2018.

RIVINCITA - Il fantasista non ha dubbi sulle sue intenzioni: "La prima volta non è andata come volevo, stavolta sarà diverso", ha detto Djuricic. "Quest’estate ero in scadenza e ho parlato con varie squadre. Mi ero detto: 'Entro l1 agosto decido, c’è il Mondiale'. Quando mi ha chiamato Romei e abbiamo parlato la prima volta abbiamo trovato l’accordo in 20 minuti. Ho subito pensato: 'Questo è quello che mi serve'".

ULTIMA STAGIONE - Il trequartista si è espresso anche sull'ultima stagione che non lo ha visto protagonista a causa di diversi problemi fisici: "Non mi era mai capitato di avere una stagione così strana. Ero partito molto bene in campionato, con la Serbia avevo fatto 2-3 gare strepitose, tutto era perfetto. Poi mi sono infortunato contro il Venezia, pareva che non fosse nulla di complicato ma ci ho messo 4 mesi per tornare. Pensavano fosse un problema muscolare, invece era il tendine, sono stati fatti tanti errori ma a un certo punto ho messo una riga e ho detto: 'Ora si guarda avanti'. Già in primavera ero al 100%, non ho giocato tanto perché con il Sassuolo eravamo sul punto di separarci. Lì sono stato bene ma non vedevo spazi per migliorare dopo due ottavi posti e il record di punti. Mi serviva nuova energia".

SAMPDORIA - Una nuova energia che arriverà con la Sampdoria dove ci sarà, ancora, mister Giampaolo: "Con lui la prima volta non avevo il rapporto che volevo e così nessuno degli altri club interessati credeva che sarei venuto davvero qui. Ma col mister ci siamo parlati, la prima volta non è andata come volevo ma ho tanta voglia di dimostrare. E poi conosco la città, lo stadio, tante persone in società. E Genova mi piace tanto". "Sono cresciuto rispetto alla prima esperienza qui. Non sono lo stesso di 5 anni fa e qui non ci sono le stesse situazioni, quando c’erano Muriel, Schick, Zapata, Bruno Fernandes e tanti altri e per me, alla prima volta in Italia, non era facile trovare spazi. Sono un ragazzo tranquillo, non penso a cosa è stato prima. E il calcio di Giampaolo mi piace e mi piaceva anche allora".