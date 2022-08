Sampdoria, Djuricic: “Con Giampaolo abbiamo parlato. Siamo cambiati entrambi”

Parla il centrocampista blucerchiato.

Redazione ITASportPress

Filip Djuricic è pronto all'esperienza bis alla Sampdoria che, in realtà, lo ha già visto protagonista in campo nelle prime uscite stagionali. Il centrocampista ha voglia di rimettersi in gioco e far cancellare la prima avventura a tinte blucerchiata che non era andata nel modo migliore. Parlando a DAZN Talks, il giocatore ha fatto il punto su questa annata soffermandosi anche del rapporto con mister Giampaolo.

SAMP - Sul ritorno alla Sampdoria: "Sta andando bene. Conosco tutti, diciamo che è stato molto più facile che andare da un'altra parte, mi piace il sole e il mare, mi piacciono i tifosi quindi non è stato così difficile. Quando sono arrivato per la prima volta, avevo poche persone con cui potevo parlare. Parlavo solo inglese e non sapevo niente di italiano. Adesso insegno ad altri l'italiano. Do una mano perché so che non è facile quando vieni da fuori", ha detto Djuricic.

MISTER - "Rapporto con Giampaolo? Siamo cambiati entrambi. Oggi ho 30 anni e so ragionare meglio. Mettendo tutto sul piatto, la migliore soluzione per me era venire qui. Anche le altre squadre pensavano non venissi qui perché c'era mister Giampaolo ma siamo adulti, non siamo permalosi, abbiamo parlato", la conferma del giocatore sui rapporti ok col tecnico. "Sappiamo che ero giovane, non ero nelle condizioni che ho oggi ora e, dopo cinque minuti, abbiamo concordato che strada di Sampdoria era quella giusta. Poi, sai, nel calcio tante cose sono esagerate. Si, io ero arrabbiato perché non giocavo, tante volte neanche convocato, ma questo fa parte della vita del calciatore".

Sampdoria Djuricic (getty images)