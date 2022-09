Sampdoria, Djuricic: “Contento per gol al Milan, non per la squadra. Dopo l’infortunio…”

AMAREZZA – "Divido la partita in due parti: sono contento di aver fatto gol, è molto importante per la mia fiducia. Ma non sono contento per la squadra, dobbiamo migliorare alcune situazioni come corner e contropiede. Abbiamo giocato con coraggio, siamo una buona squadra e siamo sulla strada giusta", ha detto il trequartista.

POST INFORTUNIO – Djuricic ha parlato anche a livello personale: "Come va dopo l'infortunio dello scorso anno? Veramente difficile da superare. Per la prima volta in dodici anni ho vissuto un periodo simile. Ma credevo in me stesso, avevo il supporto della mia famiglia e alla fine sono tornato sulla strada giusta. Ora guardo il calcio con occhi diversi. È successo tutto quello che non avrei mai voluto, mi serve tempo per entrare in forma ma sono sulla strada giusta".