Sampdoria, Djuricic: “Energia e positività per salvarci. E con Stankovic…”

GRINTA - "Mettiamo energia e pensieri positivi, abbiamo tirato una riga e dobbiamo pensare a salvarci, è diventato il nostro obiettivo", le parole di Djuriric. "Perché queste difficoltà? Non abbiamo reagito nel modo giusto... Ha fatto polemica la mia frase sul dare ora il 110%: non devo giustificarmi, ma intendevo che non ho fatto abbastanza con il Monza". Sulla classifica: "Dobbiamo guardarla, sapere cosa ci serve adesso. E a me brucia, se la guardo perdo il sonno, fatico a dormire. Non meritiamo di essere ultimi ma comunque noi non molliamo mai. E il nuovo allenatore semplificherà i problemi".