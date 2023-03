Sampdoria, Djuricic: “Gol Rabiot discutibile. Col Verona ci giochiamo tutto”

Una sconfitta che fa male ma che mostra come, almeno con la testa e col carattere, la Sampdoria sia più che mai presente. Il k.o. contro la Juventus porta zero punti ai blucerchiati ma una consapevolezza che gli uomini di Stankovic possono giocarsela contro tutti. A parlare ai canali ufficiali del club di Genova è stato Filip Djuricic , autore di una delle due marcature doriane.

A livello personale, Djuricic ha spiegato: "Ero contento per il gol perché forse in pochi sanno che nelle ultime settimane ho fatto solo due allenamenti e anche ieri non ho fatto la rifinitura. Ho parlato al mister e gli ho detto che volevo giocare comunque anche se non ero al 100%, ma avevo voglia di aiutare i miei amici".