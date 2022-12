Sampdoria, Djuricic: “Stankovic e salvezza, datemi del matto ma…”

Le parole del fantasista blucerchiato tra campionato, mister e futuro.

Redazione ITASportPress

"Datemi del matto, ma per me ci salviamo. Tanti in squadra la pensano così". Sono queste le parole con cui titola Il Secolo XIX l'intervista a Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria. Il calciatore ha parlato dell'esperienza al Mondiale con la Serbia fino ad entrare nei discorsi legati al club e alla necessità di riscattare una prima parte di stagione non positiva.

"Il Mondiale? Un'esperienza unica, uno dei sogni che avevo da quando ho cominciato a giocare a calcio. E l'ho realizzato", ha spiegato. Passando poi al club: "Io voglio aiutare non solo Stankovic, ma prima la Samp. Aiutare il mister è un obbligo per me, al di là del fatto che è serbo. Per me dobbiamo giudicarlo a febbraio ma vedo che è già cambiato tanto negli allenamenti sotto il profilo della mentalità, dell'approccio".

Sul campionato: "Cosa mi aspetto dalla seconda parte di stagione? La salvezza. Per tutto il mondo può sembrare un miracolo, ma noi sappiamo che cosa facciamo e cosa possiamo raggiungere. Credo che possiamo salvarci. Diranno che sono matto... pace. Ma vedo che dentro lo spogliatoio tanti che la pensano come me".

Un passaggio anche sulla morte di Mihajlovic: "Ho avuto un grande vuoto dentro. Era un uomo vero [...]".