Sampdoria, Djuricic: “Tornato per far ricredere la gente. Sulla Juventus…”

RIVINCITA - "Sono tornato per lasciare un segno, in un ambiente che già nel 2016 quando arrivai la prima volta mi era piaciuto moltissimo. Voglio cambiare l’immagine che avevo lasciato qui", ha detto Djuricic . "So che oggi i tifosi si aspettano molto da me. Sto lavorando per tornare al cento per cento, l’importante è che ora io stia bene ed abbia superato i problemi della stagione passata. Qui c’è un grande potenziale tecnico".

JUVENTUS - Un passaggio sulla Juventus e su alcuni calciatori che il centrocampista conosce bene: "Vlahovic? Credo che i giocatori migliori debbano andare a giocare nelle squadre migliori. E nel caso di Dusan non parliamo solo di qualità, ma di ambizione. La Juve è il posto perfetto per farlo diventare una leggenda della Juventus. Conosco benissimo anche Kostic, abbiamo fatto insieme tutto il percorso nelle nazionali Under 17, Under 19 e Under 21. Ho visto un mesetto fa Dusan, abbiamo scherzato su quando ci saremmo visti in campo. Anzi, con ironia gli dico questo: ho letto che ha fatto cinque gol in quattro partite contro la Samp. Mi sembra siano abbastanza".