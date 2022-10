Sampdoria, dopo Giampaolo ora rischia anche Osti

La Sampdoria sta affrontando uno dei periodi più duri della sua storia calcistica. Fermi all'ultimo posto in classifica, i blucerchiati sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Monza per 0-3 che ha causato l'esonero del tecnico Marco Giampaolo, dopo anche i precedenti risultati negativi. Ora il club è in cerca del nuovo allenatore: il favorito pare essere l'ex Stella Rossa Dejan Stankovic.