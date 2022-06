Sampdoria, due fondi esteri mostrano interesse

Due fondi americani potrebbero acquistare la Sampdoria. Notizia di oggi che arriva dagli Stati Uniti con due gruppi potenzialmente interessati al club blucerchiato che cerca ancora un padrone. Secondo Il Secolo XIX, i fratelli bilionari Jorge e Josè Mas Santos, già azionisti dell’Inter Miami, si sarebbero mossi in direzione del club doriano. Negli ambienti economici statunitensi circola la voce che il fondo Ares, nella figura di Jim Miller, in passato già accostato all’Inter, si sarebbe interessato alla cessione della Sampdoria. I Mas Santos e Miller sono entrambi insieme nella cordata che ha rilevato il Saragozza. Per la società blucerchiata, che attraverso il trustee Vidal e l’advisor Lazard sta ora cercando un nuovo padrone, l'interesse del fondo americano è una buona notizia. L'altra è la sentenza di ieri della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma che ha concesso il giudizio di omologazione del concordato preventivo di Farvem Real Estate, una delle aziende romane dell’ex presidente sampdoriano Massimo Ferrero. Gli avvocati Luca Ponti, Francesca Spadetto e Fabrizio Ranieri hanno quindi permesso di superare una delle criticità maggiori legate ai concordati richiesti dallo stesso Ferrero. In questo caso, c’era da superare il voto sfavorevole di un creditore: la proposta dei legali di Ferrero (consulente finanziario il dottor Gianluca Vidal) ha permesso di dimostrare come il concordato medesimo - nella misure e nelle cifre stabilite - sia sufficiente a soddisfare il passivo concordatario in un arco di trenta mesi dall’omologa stessa.