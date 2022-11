Sampdoria, due settimane di stop poi 4 test: il programma

Le tappe della squadra blucerchiata nei giorni del Mondiale in Qatar.

La Sampdoria ha reso noto il suo programma per questa sosta. Sul sito ufficiale si legge: "Due settimane di stop nella sosta per la Coppa del Mondo FIFA 2022. Conclusa la prima parte di campionato di Serie A, la Sampdoria resterà ferma fino a lunedì 28 novembre prossimo: per i blucerchiati la ripresa degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco è infatti prevista nel pomeriggio di martedì 29".