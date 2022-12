Sampdoria, è fatta per il doppio colpo ma ci sarà un addio

Le mosse del club blucerchiato sul mercato.

Redazione ITASportPress

Non solo le questioni legati alla cessione societaria. La Sampdoria pensa anche al mercato e a come ribaltare la propria posizione in classifica che, al momento, la vede nelle retrovie a quota 6 punti dopo 15 giornate.

Sembra essere in chiusura la trattativa tra la società blucerchiata e l'Empoli per una serie di operazioni che vedranno coinvolto Francesco Ciccio Caputo, in uscita, e Lammers con Marin, in entrata.

Infatti, pare che il centravanti ora a Genova sia vicino al ritorno ufficiale in Toscana. Dall'altra parte, arriveranno come contropartite tecniche, Sam Lammers e Razvan Marin. Per quanto riguarda la formula si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto per Caputo, assimilabile quindi ad un titolo definitivo. Mentre per Lammers e Marin verranno girati in prestito rispettivamente dall’Atalanta e dal Cagliari che ne detengono i cartellini.

Staremo a vedere se questa mossa col doppio colpo in arrivo aiuterà la formazione di Stankovic a riprendere la marcia verso la salvezza.